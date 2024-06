Roma cultura – Casini e Leoncini (Iv): “Ben vengano eventi come il ‘Via del Corso Music Festival’

“La seconda edizione del ‘Via del Corso Music Festival’, quest’anno dedicata ad Ernesto Assante (nella foto), si propone oggi pomeriggio come un appuntamento importante dell’estate musicale italiana. Ben vengano eventi del genere, che accogliamo con favore ed entusiasmo perché possono rilanciare l’immagine della città come polo culturale di respiro internazionale, ma anche attrarre un turismo di qualità e coinvolgere tantissimi romani appassionati di musica. La kermesse di stasera si svolge proprio nel cuore della Capitale – tra largo dei Lombardi e via Antonio Canova – ed è certamente una bella occasione di visibilità per professionisti affermati e giovani artisti emergenti, uno dei tanti eventi in programma in città per celebrare degnamente la Festa della Musica. È al tempo stesso la dimostrazione evidente che a Roma, con la giusta programmazione, si possono organizzare appuntamenti culturali di un certo appeal, gratuiti e aperti a tutti. Proprio quello che da sempre chiediamo a questa Amministrazione”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

