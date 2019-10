Roma, dà fuoco a casa e si lancia dal sesto piano: morta 64enne

Ha tentato di suicidarsi dando fuoco all’appartamento dove viveva da sola, non riuscendoci si è lanciata dal sesto piano del palazzo: morta donna di 64 anni. E’ successo nella notte, all’1.20 circa, in piazzale Prenestino a Roma, zona Pigneto. Sul posto per l’incendio dell’appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco che, secondo quanto si apprende, hanno trovato la donna barricata nella casa in fiamme: aveva bloccato la porta d’ingresso con una sedia. La 64enne ha deciso poi di lanciarsi dalla finestra della casa al IV piano ed è precipitata nella chiostrina del palazzo. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e gli agenti dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, è stato evacuato l’intero edificio di sette piani.