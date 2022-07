Roma, da oggi stop a metro A per manutenzione

Chiusura anticipata della metro A di Roma: da oggi, stop notturno per manutenzione: si andrà avanti 18 mesi, e sarà un’estate di caos per chi vivrà la capitale per turismo o lavoro o residenza, con disagi inevitabili.

Poiché la linea A della metropolitana chiuderà in anticipo dalla domenica al giovedì, lasciando a chi la utilizza le navette sostitutive.

Il rinnovo dell’infrastruttura, rinviati a lungo ma non più procrastinabili, prevedono un rifacimento integrale dell’infrastruttura nella tratta tra Ottaviano e Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata. Realizzati nel 1978 e utilizzati dal’80, anno dopo 40 anni, necessitano di un’integrale sostituzione che, spiegano da Atac, prevede lavori dalle 21 e sospensione al venerdì e al sabato per ridurre i disagi, impattare il meno possibile su giorni e fasce di punta ed evitare l’interruzione completa.

Dalla domenica al giovedì il servizio sarà sostituito da 76 navette, autobus operativi dalle 20.45 sino alle 23,30.

Il capolinea sarà spostato a Cornelia da Battistini per evitare un numero troppo elevato di veicoli fermi o in transito presso stazione di Battistini. Atac ha stilato un piano di percorsi delle navette per una copertura fattiva delle zone da servire.