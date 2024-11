Roma, dal 22 al 24 novembre arriva il “Festival delle Librerie 2024”

Dal 22 al 24 novembre 2024, Roma ospiterà “Libridine! Festival diffuso delle librerie”, un’iniziativa che celebra il ruolo delle librerie nella vita culturale, economica e sociale della città. I libri e la cultura al centro del festival.

Promosso dalla Camera di Commercio di Roma, tramite Innova Camera, il festival nasce in collaborazione con le principali associazioni e confederazioni delle librerie di Roma e della sua provincia. L’obiettivo è di trasformare le librerie in veri e propri centri culturali, dove, per tre giorni, si svolgeranno eventi di ogni tipo, dai reading ai workshop, fino a presentazioni e talk.

Il festival delle librerie a Roma

La Camera di Commercio ha sottolineato come l’idea del festival sia quella di incoraggiare ogni libreria a organizzare autonomamente eventi nei propri spazi, favorendo la partecipazione di un pubblico quanto più ampio possibile. Questa iniziativa vuole essere un’opportunità per le librerie di acquisire visibilità e allargare il loro bacino d’utenza, permettendo a nuovi lettori di avvicinarsi al mondo del libro e della cultura.

Pensato per tutte le librerie del territorio metropolitano di Roma, il festival mira a riportare le librerie al centro della vita dei quartieri, riscoprendo il valore di questi luoghi come spazi di incontro e di scoperta. L’iniziativa intende anche incentivare le vendite e creare nuove connessioni commerciali, rafforzando le relazioni tra i librai e i cittadini e valorizzando il potenziale delle librerie come “spazi di degustazione culturale”.

Il “Festival delle Librerie” rappresenta quindi non solo un’occasione di visibilità per i partecipanti, ma anche un’opportunità per ampliare l’influenza delle librerie nella comunità.