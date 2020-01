Roma, dall’8 gennaio via a lavori su Aurelia. I residenti: con stazioni metro chiuse rischio traffico in tilt

Un senso di marcia sarà chiuso, mentre il tratto di via Aurelia in uscita verso il Gra diventerà a doppio senso per l’intera durata dei lavori. Il primo step riguarda il taglio di alcune alberature e la preparazione del cantiere, seguirà poi la fase di riqualificazione del manto stradale.

“Nel tratto da Piazza Irnerio a via di Acquafredda, via Aurelia verrà riqualificata completamente in entrambi i sensi di marcia” spiega il sindaco di Roma Virginia Raggi.

I lavori prosegue “partiranno nel primo tratto all’altezza della Stazione Aurelia, direzione Roma Centro, per circa 600 metri. Rifacendo il manto stradale verranno eliminati i dossi sulla strada causati dalle radici degli alberi. La verifica sulle caditoie inoltre permetterà di risolvere il problema degli allagamenti durante le piogge. In questi giorni la ditta che eseguirà gli interventi sta realizzando la segnaletica provvisoria per facilitare le operazioni e contenere i disagi al traffico. Via Aurelia è solo il primo dei nuovi cantieri che partiranno nei prossimi giorni. Nel 2019 abbiamo riqualificato il 78% di strade in più rispetto all’anno precedente e nel 2020 i lavori aumenteranno”.