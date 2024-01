Roma, derubata una suora: pronto intervento dei carabinieri

Fori imperiali suora derubata di cellulare. Un borseggiatore ha rubato il telefono smartphone ad una suora in Centro Storico. Sono stati i carabinieri a trarre in arresto in via dei Fori Imperali un cittadino peruviano di 31 anni. Sempre i militari hanno arrestato un algerino di 33 anni che presso un noto fast food di piazza di Spagna aveva rubato una borsa a una turista cinese.

E ancora, gli uomini dell’Arma della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due soggetti, un cittadino algerino di 33 anni e un cittadino tunisino di 32 anni che avevano merce per migliaia di euro rubati in un esercizio commerciale al centro.