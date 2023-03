Roma, Diaco-Di Russo (M5s): “Edificio a rischio in via della Pisana, presentato esposto”

“Teniamo alta l’attenzione sulla sicurezza nel Municipio XII. Il 27 febbraio abbiamo protocollato un esposto all’Ufficio prevenzione grandi rischi dei Vigili del Fuoco, e per conoscenza al Nucleo XII della Polizia Locale, per chiedere una verifica sulle condizioni di un edificio situato in via della Pisana. La struttura, che si trova all’altezza dell’incrocio con via degli Antamoro, è molto antica e da anni versa in stato di abbandono, come ben noto ai residenti.

La sua palese fatiscenza fa temere per l’incolumità dei tanti cittadini che ogni giorno camminano nel percorso pedonale immediatamente adiacente allo stabile.

Ci auguriamo ora un pronto riscontro dei tecnici a beneficio di tutta la cittadinanza”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della Commissione Ambiente, e Lorenzo Di Russo, consigliere M5s al Municipio XII.

Max