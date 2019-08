Roma, distrazioni e pareggio all’Olimpico

Con un sistema difensivo così non si va lontano, lo insegna la Serie A. La Roma diverte quando attacca ma è sempre in bambola quando subisce l’azione avversaria. L’esordio di Fonseca sulla panchina giallorossa ha messo in mostra tutti i limiti di una retroguardia che ha fatto acqua da tutte le parti gettando alle ortiche la mole offensiva generata dal gioco fluido e divertente mostrato dal centrocampo in avanti.

La Roma con il Genoa non va oltre il 3-3 alimentando il retrogusto amaro che i tifosi giallorossi speravano di allontanare dal termine della passata stagione, registrata come una delle peggiori degli ultimi anni. I giallorossi sono passati in vantaggio per tre volte, in tutte le occasioni sono riusciti a farsi recuperare a causa di amnesie difensive e dello scollamento di un reparto che va registrato e rinforzato con almeno un altro acquisto importante. Inizia con un passo falso l’avventura giallorossa di Fonseca, che al termine della gara non si è nascosto mettendo in luce tutti i limiti di una squara che avrà bisogno di tempio per crescere.

Aggiornamento 9:00

Fonseca: “Insicuri in difesa, difficile vincere così”

Queste le parole del tecnico Fonseca a Sky al termine del pareggio per 3-3 contro il Genoa: “Abbiamo iniziato bene i primi 15 minuti, il problema non è la fase offensiva ma quella difensiva. Abbiamo dominato in attacco, il problema è stato trovare l’equilibrio in fase difensiva. Il Genoa ha fatto tre gol ed è difficile vincere subendo tre gol. In vista del derby dobbiamo prepararci con un’attenzione particolare.

Ho fiducia nei miei giocatori, analizzando la partita sono emersi dei problemi difensivi. Da quello che ho osservato la squadra non trasmetteva un’idea di sicurezza. Stiamo cercando di prendere un difensore centrale, non deve essere un giocatore qualsiasi ma deve aggiungere qualità. Da un punto di vista fisico la squadra l’ho vista bene. Per quanto riguarda gli infortuni sappiamo che in passato la squadra ha avuto molti problemi, ma è una questione che monitoriamo attentamente.

Quando la squadra prende gol non è solo un problema della difesa. Siamo entrati bene in partita, dopo il gol non siamo più riusciti a fare bene. Nel secondo tempo abbiamo migliorato questo aspetto, ma lavoreremo su questo. Pastore? Volevo qualità nell’ultimo passaggio in un momento in cui il Genoa si era abbassato molto. Noi prepariamo le partite in funzione dei comportamenti della nostra squadra. Per me è molto più importante il comportamento della mia squadra rispetto quello degli avversari. Anche contro il Real Madrid che giocava con la difesa a 3, avevamo studiato come comportarci. Non preparerò mai la partita concentrandomi sulla fase difensiva. Voglio una squadra in grado di dominare la gara’ ha terminato Fonseca.