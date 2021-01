Roma, dopo la figuraccia in Coppa Italia saltano le prime teste: rischia anche Fonseca

Nessuno ha potuto salvarlo dalla brutta figura rimediata in Coppa Italia e diventata presto virale. Gianluca Gombar, giovane team manager della Roma, è stato sollevato ieri dal suo incarico. A nulla sono serviti i tentativi di riqualificare la sua immagine. Ci ha provato anche Pau Lopez, il portiere giallorosso gli ha dedicato una storia su Instagram, ma dopo l’erroraccio di martedì era inevitabile che qualche testa dovesse cadere.

È toccata a quella del 28enne e di Zubiria, Global Sport Officer manager, che ha fatto la stessa fine del giovane collega. Entrambi rimangono al momento nei quadri dirigenziali, in attesa di ulteriori sviluppi. L’immagine di Lorenzo Pellegrini che dopo 100 minuti giocati al massimo mette in guardia Gombar, chiamato amichevolmente ‘Gianlù’, sull’impossibilità di operare il sesto cambio, mimato anche con le mani, hanno fanno in fretta il giro del mondo.

Con lo Spezia si è consumata una figuraccia capace di scuotere anche l’imperturbabile Friedkin, deciso a cambiare in corsa per evitare lo sfacelo. La Roma parte dalla dirigenza ma potrebbe passare presto a Fonseca. L’allenatore portoghese per ora è salvo, ma ha poche carte da giocare per evitare l’esonero.

Il prossimo impegno in campionato, guarda caso ancora con lo Spezia, è già decisivo per il tecnico giallorosso. In caso di sconfitta la Roma è pronta a cambiare: sul taccuino del nuovo general manager Tiago Pinto, c’è il nome di Lorenzo Jardim, ma resiste anche Max Allegri, disposto ad accettare in corsa l’eventuale proposta della Roma. Il toto allenatore è già in fermento, solo Fonseca ha la possibilità di metterci una pietra sopra.