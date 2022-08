Roma, dopo Wijnaldum si aspetta il Gallo Belotti

La Roma pronta ad abbracciare ormai Gini Wijnaldum si concentra già su altri obiettivi. Pinto avrebbe puntato il mirino adesso su Belotti e forse un altro difensore centrale da portare in rosa. Il Gallo è svincolato e starebbe scalpitando per vestire la maglia della Roma. Al momento, il matrimonio è in attesa di un’uscita, con la scelta fra Shomurodov e Carles Perez. L’uzbeko ha diverse richieste ma la Roma punta a cederlo a titolo definitivo. Stesso discorso per Perez, che avrebbe già un’intesa con il Celta Vigo. Si cercherà poi di mettere fieno in cascina con le cessioni di Kluivert e Veretout, da tempo fuori dal progetto.