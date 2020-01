Roma, doppia esplosione in villino a Cerveteri: 3 feriti tra cui un vigile del fuoco

Tre persone, tra cui un pompiere, sono rimaste ferite ieri sera in una doppia esplosione in una villa a Cerveteri alle porte di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 21 in largo Tommaso Albinoni 30 per un’esplosione, probabile fuga di gas, nel seminterrato di un villino quadrifamiliare. La seconda esplosione è avvenuta poco dopo, mentre i pompieri di Roma erano al lavoro. Due persone sono state soccorse dai Vigili Fuoco ed affidate alle cure del 118. Nelle operazioni di soccorso è rimasto ferito un Vigile del Fuoco. Il gas presente nei 2 serbatoi interessati è stato fatto bruciare in torcia.