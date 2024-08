Roma, Dovbyk, le prime parole del nuovo centravanti

“Ambizioso e affamato come questo club, amo già città e tifosi.”: così si sintetizza è si definisce a la Gazzetta dello Sport, dopo le parole rilasciate ai canali ufficiali del club, Artem Dovbyk.

Prima intervista italiana per il centravanti della Roma ha parlato al quotidiano sportivo. “Ho deciso dopo aver parlato con Dan Friedkin. Ho avuto sensazioni buone, mi ha fatto sentire importan-te, dicendomi cosa si aspettava da me. Ma ho parlato pure con De Rossi e Ghisolfi, è stato importante”.

“In passato non avevo mai parlato con i proprietari del club e questo è stato importante. Mi hanno illustrato il progetto a lungo termine. lo credo in loro e loro in me. La Roma sta investendo tanto, vuole fare grandi cose. So che il futuro sarò luminoso”.

Le pressioni del calcio: come le vive? “Le stagioni sono lunghe, a volte capita di giocare bene e altre male. Ci sono momenti in cui tutto va perfettamente e la gente ti adora e altri in cui arrivano le critiche. Ma bisogna saperle gestire. Il calcio senza pressioni non è calcio”.

Era a un passo dall’Atletico Madrid. Poi? “Non lo era perché il rapporto che abbiamo avuto con l’Atletico non è stato dei migliori: c’erano persone che mi volevano e altre no. Non ho avvertito fiducia, al contrario invece della Roma”.

E Roma invece? “Questo è il club giusto, ha ambizioni e fame. E poi c’è uno stadio bellissimo, una città meravigliosa e una tifoseria fantastica. A Roma ero stato solo una volta, durante l’ultimo Europeo. Ma era il periodo del coronavirus, e poi ero in nazionale. Sono stato tre giorni, ho visto qualcosa. Mi rifarò presto…”

“Il futuro dirà qual è la scelta giusta. Abbiamo cambiato club, vedremo chi si ambienterà prima”., dice ancora l’attaccante ex Girona. Che poi parla di derby.

“Tutti sanno quanto è importante il derby, sia per i tifosi sia per il club. Posso solo promettere che darò tutto me stesso per vincere questa partita”

Quanto agli obiettivi? La Roma ha come obiettivo il ritorno in Champions. Quelli individuali? “Un numero di gol da segnare ce l’ho in testa, ma non lo dico. Dobbiamo tornare in Champions: è un obiettivo importantissimo, da centrare a tutti i costi. La Roma manca da troppo tempo”.

