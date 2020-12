I poliziotti del Commissariato Romanina hanno arrestato un cittadino albanese di 26 anni che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 340 grammi di cocaina occultata sotto al giubbotto indossato dall’uomo, 530 euro in contanti e 3 telefoni cellulari.

Gli agenti del IX Distretto Esposizione hanno arrestato M. M. una cittadina romana di 45 anni che al momento del controllo ha riferito agli operanti di detenere indosso alcuni frammenti di hashish. La perquisizione personale eseguita nell’abitazione della madre ha permesso di rinvenire 1,6 grammi di hashish e 4.500 euro in contanti nonostante le due donne avessero riferito di non detenere somme di denaro in casa. Al termine della perquisizione il cane anti droga “FARO”, in via Gustavo Bianchi angolo con via Amerigo Vespucci, in corrispondenza della finestra del salone dell’appartamento dell’indagata è stato rinvenuto in strada un panetto di hashish pari a 75 grammi sequestrato a carico di ignoti.

Roma, droga, cittadino albanese di 26 anni arrestato

Gli uomini del Commissariato Viminale hanno arrestato un africano di 40 anni C. O. perché colto in flagranza mentre cedeva eroina. Fermato, è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di eroina, 25 euro in contanti.

Sempre i poliziotti del Commissariato Viminale nel corso di un servizio di osservazione teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona adiacente la stazione Termini hanno arrestato B. B. T. 32enne africano sorpreso mentre cedeva 0,75 grammi di hashish. L’uomo una volta fermato è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, 3,40 grammi di marijuana e 10 euro in contanti.