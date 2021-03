Roma, droga dentro un magazzino domestico: ecco dove

Un magazzino domestico dove nascondeva droga pronta per lo spaccio. Al Quartaccio una romana di 38 anni finisce nei guai: 4.5 chili e mezzo di droga e poco meno di 19mila gli euro sequestrati. La donna con precedenti è stata arrestata dai carabinieri di Montespaccato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato, da tempo, un insolito via-vai da un palazzo della zona del Quartaccio e in seguito l’appartamento della 38enne è stato individuato come una meta abituale di noti assuntori di droghe, motivo per il quale è scattata la perquisizione.

Arrestata, la 38 enne è in attesa di essere convocata dall’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

