Roma, Dybala ci prova. L’infortunio rimediato calciando un rigore contro il Lecce lo scorso 9 ottobre poi il recupero: Dybala ci prova ma sul suo possibile utilizzo per il match contro il Torino domenica, l’ultimo prima della sosta Mourinho stesso ha dubbi. Nei prossimi giorni è previsto anche un contatto telefonico tra il c.t. dell’Argentina Scaloni e l’attaccante giallorosso, in cui si farà un punto della situazione per farlo entrare tra i convocati per il mondiale in Qatar.