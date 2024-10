Roma, Dybala non al meglio: le ultime sull’argentino

Paulo Dybala ha recentemente dovuto fare i conti con un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima partita di campionato contro il Monza, oltre agli impegni internazionali con l’Argentina contro Venezuela e Bolivia. L’infortunio, avvertito durante un allenamento alla vigilia della sfida con i brianzoli, ha sollevato inizialmente qualche preoccupazione, ma gli ultimi aggiornamenti dal club capitolino sono confortanti.

Gli esami clinici a cui si è sottoposto l’attaccante argentino hanno escluso lesioni al flessore, confermando che il problema è meno grave di quanto temuto in un primo momento. Questo fa ben sperare per un ritorno in campo più rapido del previsto, permettendo a Dybala di concentrarsi sul recupero durante la pausa per le Nazionali.

Il numero 10 giallorosso lavorerà intensamente in questi giorni per tornare al top della forma e mettersi a disposizione dell’allenatore José Mourinho già dalla prossima sfida di Serie A, in programma domenica 20 ottobre alle 20:45, contro l’Inter. Anche se lo staff medico della Roma continuerà a monitorare attentamente la sua condizione, il fatto che non ci siano lesioni permette a Dybala di puntare a un rientro graduale ma sicuro.

Il club e i tifosi sperano di rivedere presto la Joya in campo, consapevoli dell’importanza del suo contributo in una fase cruciale della stagione. Con il campionato che entra nel vivo e le ambizioni europee della Roma, il recupero di Dybala potrebbe rivelarsi decisivo per le prossime sfide.