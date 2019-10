Roma, Dzeko: “Il rigore un errore inaccettabile”

Al termine della gara con il Borussia Mönchengladbach, pareggiata 1-1 con un rigore inesistente fischiato ai tedeschi, Dzeko ha esternato tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: “E’ un errore grave che non può succedere a questi livelli, con due punti in più cambiava tutto. Io ho visto subito che aveva preso la faccia (di Smalling, n.d.r.). Con una vittoria oggi poteva essere tutto più facile. Non capisco l’arbitro, lui era troppo sicuro.

Dzeko: “Le mie condizioni? Non ci vedo bene”

L’arbitro ha detto che dovevamo andare via, che era rigore. Ma non puoi dare un rigore così all’ultimo minuto, è inaccettabile. Alla fine abbiamo controllato bene la gara, ancora di più nel secondo tempo. Abbiamo avuto anche qualche occasione e non abbiamo rischiato niente. Abbiamo perso due punti ma ora guardiamo avanti. Per la partita di oggi non possiamo fare più niente.

Le mie condizioni? Con la mascherina non vedo benissimo ma mi devo abituare. La testa sta bene ed è importante. Non siamo in un buon momento perché è il quarto pareggio di fila e una vittoria oggi ci stava anche per la fiducia. Guardiamo avanti, al Milan, quando dovremo dare tutto per vincere. Cosa ci dice Fonseca? Che dobbiamo dare di più. Quello che abbiamo fatto contro la Samp non basta, non abbiamo mai rischiato niente”, ha concluso Dzeko.