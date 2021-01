Roma, Dzeko non convocato: per Fonseca decisiva la gara con lo Spezia

Gli strascichi della figuraccia vissuta martedì in Coppa Italia si sono manifestati con forza ieri pomeriggio a Trigoria, quando durante il consueto appuntamento in sala video, la squadra ha manifestato il proprio disappunto per l’allontanamento di Gianluca Gombar, giovane team manager sollevato dal suo incarico dopo la partita con lo Spezia.

La squadra ha chiesto a Fonseca di farsi portavoce della richiesta del gruppo, secondo il quale Gombar non può essere l’unico a pagare per il sesto cambio che ha portato alla sconfitta a tavolino in Coppa Italia. Hanno preso parola i leader dello spogliatoio, Dzeko e Lorenzo pellegrini su tutti, anche Pau Lopez, che già sui social aveva difeso il team manager, ha voluto dire la sua.

Il clima in casa Roma è rovente, la partita di domani con lo Spezia rischia di essere decisiva per Fonseca, al primo vero bivio della sua avventura giallorossa: “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente, anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me questa non è una questione”, ha ribadito in conferenza stampa.

Difficile però pensare ad un futuro insieme se il risultato di domani dovesse essere negativo. La sconfitta nel derby ha aperto la strada ad una crisi che rischia di compromettere l’intera stagione, un po’ come successo lo scorso anno, quando i risultati sono iniziati a mancare proprio da gennaio. A complicare le cose anche il rapporto incrinato tra gruppo e allenatore, come dimostra anche la non convocazione di Edin Dzeko, schierato in prima linea ieri per provare a mediare la situazione del team manager Gombar.