La Roma e l’Inter si qualificano agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Fonseca e quella di Antonio Conte ottengono il massimo, per certi versi col minimo sforzo, e centrano l’obiettivo della serata, allungando la propria permanenza nelle coppe europee.

Roma e Inter qualificate agli Ottavi di finale di Europa League: marcatori e tabellini

La Roma, nel match del ‘pre-serale’, pareggia 1-1 la gara della Ghelamco Arena con il Gent e si qualifica al turno degli Ottavi grazie all’1-0 maturato nella gara d’andata. Non è stata una passaggiata per i giallorossi: il primo tempo inizia in salita per i ragazzi di Fonseca, che soffrono al pronti via l’impeto dei padroni di casa i quali attaccano a spron battuto.

Il gol del Gent sblocca la gara al 25′ con David che anticipa Mancini e Spinazzola con un tap-in su traversone velenoso.

aggiornamento ore 00.03

Il gol ha tuttavia un effetto non venefico ma da sveglia per la Roma, che si desta dal torpore, tanto è vero che dopo appena quattro minuti dopo pareggia con Justin Kluivert lesto nelloo sfruttare un assist al bacio di Mkhitaryan e a realizzare il gol qualificazione.

Nella ripresa, malgrado il Gent provi ad attaccare, la Roma riesce a gestire meglio e a non patire troppo l’offensiva. Il giallorssi non creano chance da gol, ma dimostrano di amministrare ritmo e gara e a gestire il punteggio.

Negativo è, semmai, il giallo di Veretout: il francese era diffidato e salterà l’andata degli ottavi di finale. I giallorossi conosceranno il nome dell’avversario oggi, alle 13 durante il sorteggio di Nyon.

GENT: Kaminski; Castro-Montes, Plastun (80′ Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; Bezus (66′ Chakvetadze); Depoitre (66′ Kvilitaia), David.

A disp.: Coosemans, Lustig, Godeau, Marreh.

All.: Thorup.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola (67′ Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (78′ Fazio), Cristante; Carles Perez (83′ Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cetin, Under, Kalinic.

All.: Fonseca.

Marcatori: 25′ David, 29′ Kluivert

Ammoniti: Bezus, Veretout, Depoitre, Spinazzola, Kums, Mohammadi

Note: Recupero: 4′ st

Arbitro: Sanchez Martinez. Assistenti: Raul Cabanero Martinez – Roberto Alonso Fernandez. IV uomo: Gonzalez Fuertes. VAR: del Cerro Grande. AVAR: Estrada Fernandez.

aggiornamento ore 04.33

Passa il turno di Europa League anche la formazione nerazzurra di Conte. Inter-Ludogorets finisce infatti 2-1.

Biraghi e Lukaku timbrano il cartellino che vale il pass per gli ottavi di Europa League. Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo e, ora, mettere in cascina la qualificazione e presentarsi in una condizione mentale di gruppo migliore e più serena in vista dei prossimi prestigiosi impegni in campionato.

Del resto, l’Inter ha vissuto un match in un clima quasi surreale. In un San Siro vuoto per l’emergenza coronavirus, i nerazzurri passano un pò a sorpresa in svantaggio al 26′ ma dopo circa sei minuti di gioco agguantano il pari con un tiro-cross con deviazione dell’esterno sinistro.

In apertura di secondo tempo, il centravanti Lukaku realizza poi la rete della definitiva qualificazione.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio (31′ st Bastoni), Ranocchia, Godin; Moses, Barella (1′ st Brozovic), Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku (17′ st Esposito). All. Conte

LUDOGORETS (4-3-3): Lliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Marcelinho (38′ st Biton), Dyakov, Badji; Wanderson (25′ st Tchibota), Keseru (19′ st Swierczok), Cauly. All. Vrba

Arbitro: Siebert (GER)

Reti: nel pt: al 25′ Cauly, 31′ Biraghi, 48′ Lukaku

NOTE: Recupero: 4′ e 3′ Angoli: 7-7 Ammoniti: D’Ambrosio, Wanderson.

aggiornamento ore 8.01