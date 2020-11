Roma e Lazio, il punto sugli impegni di campionato

Stadio Diego Armando Maradona: la Roma sarà la prima avversaria del Napoli in campionato ad affrontare gli azzurri nell’impianto che a breve prenderà il nome della leggenda argentina. Basterebbe questo per rendere la partita cruciale, se non fosse che in palio ci sono le zona altissime della classifica.

Con una vittoria a Napoli la squadra di Fonseca continuerebbe la rincorsa al primo posto, al contrario gli azzurri raggiungerebbero gli stessi punti dei giallorossi. E così la gara di domenica sera diventa già un banco di prova importante per la Roma. Che per l’occasione ritrova Dzeko e gran parte della difesa. Oggi Smalling, Mancini e Ibanez hanno alternato lavoro individuale a quello di gruppo. Solo l’inglese è a rischio per la trasferta di Napoli, gli altri due invece partiranno con il resto della rosa.

Domenica sarà impegnata in campionato anche la Lazio, che ospiterà all’Olimpico l’Udinese. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in Champions con lo Zenit, puntare ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Inzaghi può sorridere perché a Formello non manca praticamente nessuno. Anche Milinkovic-Savic, risultato positivo al Covid la scorsa settimana, è tornato ad allenarsi. Contro i bianconeri quindi spazio alla formazione tipo: con il solito Immobile a guidare l’attacco biancoceleste.