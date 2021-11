Roma, ecco la giunta Gualtieri: chi sono gli assessori

“Sono felice di presentare questa bellissima squadra di alto profilo con 6 uomini e 6 donne che con grande impegno lavoreranno per rilanciare Roma. Parleremo con i fatti’’. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando la sua Giunta in Campidoglio, a 13 giorni dal suo insediamento (21 ottobre). Silvia Scozzese, già assessora al bilancio della Giunta Marino, sarà vicesindaca e assessore al Bilancio; Sabrina Alfonsi, già minisindaco del centro storico, ai Rifiuti Ambiente e Agricoltura; Andrea Catarci, ex minisindaco della Garbatella, al decentramento partecipazione e servizi al Territorio per la città dei 15 minuti; Barbara Funari, coordinatrice romana di Demos, alle Politiche sociali e e alla Salute, Miguel Gotor, docente di storia e già parlamentare Pd poi passato ad Articolo Uno, alla Cultura; Monica Lucarelli, capolista della Civica, alle Attività produttive e Pari opportunità; Alessandro Onorato, già consigliere della lista Marchini e coordinatore della Civica, ai Grandi Eventi Sport e Turismo; Eugenio Patanè, consigliere regionale e autore del programma sui trasporti di Gualtieri, alla Mobilità; Claudia Pratelli, già assessora alla scuola nel Municipio III, alla Scuola, Formazione e Lavoro; Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture; Maurizio Veloccia, ex minisindaco di Corviale-Portuense, all’Urbanistica; Tobia Zevi, già in corsa per le primarie del centrosinistra, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative. Gualtieri mantiene le deleghe a Attrazione investimenti, clima, Partecipate, Personale, Pnrr, relazioni internazionali, sicurezza, transizione digitale e università.