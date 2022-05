Roma, emergenza cinghiali, ecco recinzioni e mappatura varchi

Speciali recinzioni e mappatura dei varchi: contro l’emergenza cinghiali, nel Municipio 14 si è concluso il progetto pilota finalizzato all’individuazione degli accessi che gli ungulati usano per accedere alle aree abitate.

Un progetto, quello del Campidoglio, che mira a contenere i cinghiali, in questo periodo dell’anno impegnati nella riproduzione, tramite il posizionamento di recinzioni elettrosaldate. Speciali reti keller, installate in profondità per bloccare gli scavi degli animali. Contro l’invasione dei cinghiali, l’amministrazione ha attivato un tavolo tecnico, coordinato dall’assessora Alfonsi, cui partecipano l’ex provincia, la regione Lazio, l’ISPRA, l’Istituto Zooprofilattico, gli Enti parco e i municipi.

I cinghiali, ormai quotidianamente avvistati in tutta la città, arrivano dal parco di Veio e, seguendo le riserve naturali di cui la Capitale è ricca, raggiungono le zone abitate dove si moltiplicano segnalazioni e aggressioni.“Le mappature sono utili per gli interventi mirati di AMA sulla pulizia delle postazioni dei cassonetti vicine alle zone di passaggio dei cinghiali” ha chiarito l’assessora Alfonsi. Una scelta che consente di evitare interventi di tele-anestesia e di cattura tramite gabbie, le quali, però, anche dall’assessorato all’ambiente del municipio XV, sono considerate un “elemento essenziale e necessario per contrastare la proliferazione incontrollata”.

A ciò si aggiunge una campagna di informazione per i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di avvistamento di sulle modalità di segnalazione e sulle buone pratiche di prevenzione. Tra i consigli, tenere a distanza i cani, e non fornire cibo ai cinghiali, pratica quest’ultima anche vietata per legge.