Roma, ennesimo incidente, ennesima vittima. Si chiama Adriano Forti l’ultima vittima delle strade romane: 46 anni, è deceduto lunedì in un incidente avvenuto in via Leone XIII, zona Monteverde, mentre viaggiava a bordo della sua moto. E’ la settima persona a perdere la vita in dieci giorni in città.

Lo schianto all’altezza di uno degli ingressi del parco di Villa Pamphili: avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un albero. Sul posto intervenuti i mezzi del 118, ma la corsa in ospedale purtroppo vana: arrivato al San Camillo, è morto per le ferite riportate nell’urto.