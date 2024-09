Roma, esonerato De Rossi: chi al suo posto?

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma, e la società è ora alla ricerca di un nuovo tecnico per guidare la squadra. Questo il comunicato con cui la Roma ha annunciato l’esonero di De Rossi: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

Il club giallorosso sta vagliando diverse opzioni, sia italiane che internazionali, per trovare il successore ideale. Tra i possibili candidati, Ivan Juric sembra essere il nome più gettonato tra gli allenatori italiani. L’ex tecnico del Torino sta guadagnando terreno e potrebbe essere la scelta definitiva per la panchina.

Per quanto riguarda i profili stranieri, il club sta valutando seriamente due allenatori di spicco: Edin Terzic, attualmente al Borussia Dortmund, e Thomas Tuchel, ex tecnico del Bayern Monaco. Entrambi sono considerati opzioni di alto livello per rilanciare la Roma a livello internazionale.

Nonostante i rumors su altri grandi nomi, al momento non ci sono stati contatti con Massimiliano Allegri, libero da incarichi, né con Stefano Pioli, che recentemente ha rifiutato un’offerta dall’Al-Nassr. Anche per quanto riguarda Maurizio Sarri, non si registrano sviluppi, lasciando così aperta la possibilità che i Friedkin, proprietari del club, possano sorprendere tutti con una decisione inaspettata.

La scelta definitiva non è ancora stata presa, ma il futuro allenatore della Roma sarà fondamentale per il prossimo capitolo del club, con ambizioni sempre più alte in Serie A e in Europa.