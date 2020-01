Roma, esplosione in appartamento a Case Rosse: morta una donna

Una donna è morta nell’esplosione di un appartamento in via Civitacampomarano 68, zona Case Rosse. Sul posto alle 9.30 circa sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Roma e personale del 118.

Secondo quanto riferito l’esplosione, dovuta presumibilmente a una fuga di gas, è avvenuta in un appartamento al terzo piano di un palazzo di 3 piani. Il personale durante le operazioni di soccorso ha trovato una donna priva di vita. Proseguono le operazioni di verifica e di accertamento.

Aggiornamento ore 10:50

È stato un incendio divampato nel salone della casa e non un’esplosione, come riferito in un primo momento dai Vigili del fuoco, la causa del decesso di una donna di 80 anni che si trovava nell’appartamento in via Civitacampomarano 68, zona Case Rosse a Roma.