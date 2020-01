Incendio ed esplosione questa mattina in un appartamento in via Capo Soprano a Ostia per probabile fuga di gas. Trasportata in codice giallo all’ospedale Grassi, per lievi ustioni, una donna che si trovava nell’appartamento al secondo piano di una palazzina di 4 piani. Al momento lo stabile è evacuato: sono in corso verifiche dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con la Polizia.