Roma, esplosione in palazzo: ecco dove

Altra esplosione nella Capitale. In questo caso ad Ostia, dove nelle scorse ore, si è verificata una deflagrazione all’interno della palazzina al pian terreno di via Ferdinando Acton e nello specifico all’altezza del civico 21.

Parrebbe che a causa dell’esplosione siano rimaste ferite in modo non lieve due persone che si trovavano in casa. I due feriti, condotti all’ospedale Grassi non sarebbero, tuttavia in pericolo di vita.

Sul posto intorno alle 22.30 i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Ostia. L’ipotesi al momento più accreditata è che possa essersi trattato di una fuga di gas. Non si escludono altre piste. Inoltre, riscontrari danni materiali all’interno dell’abitazione proprio seguito dell’esplosione.