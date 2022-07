Roma – Estate al MAXXI incontra ‘Atlantide’ ed il cinema di Yuri Ancarani, candidato ai David ed a Venezia

Ancora un appuntamento con il grande cinema e l’arte per Estate al MAXXI: domani, giovedì 28 luglio alle 21, la piazza del Museo ospiterà la proiezione del lungometraggio Atlantide di Yuri Ancarani. L’artista, già presente in collezione MAXXI con l’opera SAN SIRO, inconterà il pubblico del MAXXI prima del film, candidato ai David di Donatello 2022 e alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella Sezione Orizzonti.

Atlantide, realizzato dopo una lunga e intensa presenza nella città lagunare e nelle sue isole, racconta in modo straordinario la realtà parallela alla Venezia turistica, vista attraverso gli occhi di adolescenti e giovani che ci vivono e i mezzi con cui si muovono e si relazionano: i barchini. Un film “nato senza sceneggiatura”, come racconta il giovane regista ravvenate, in cui “i dialoghi sono rubati dalla vita reale”, superando il limite di progettazione tradizionale nel cinema che prevede prima la scrittura e poi la realizzazione. Atlantide riesce così a fondere una vocazione documentaria integralista e un talento visuale che esplode in una incursione allucinogena costruita con la videocomposizione a simmetrie caleidoscopiche di flutti, facciate, ponti, architetture e notti della città lagunare.

La proiezione del film sarà preceduta dal cortometraggio Pietra (2’) di Giulia Minella. In occasione della proiezione di Atlantide verrà premiato il vincitore della prima edizione del miglior film EXTRA EXPLORE, una rassegna di sei film che segnano un viaggio alla scoperta del nuovo cinema italiano.

Yuri Ancarani (1972) è un videoartista e regista italiano. Le sue opere nascono da una continua commistione tra documentario, cinema e arte e sono il risultato di una ricerca spesso tesa ad esplorare regioni poco visibili del quotidiano, realtà in cui l’artista si addentra in prima persona. Con il suo film documentario “The Challenge” del 2016, segnalato da Indiewire tra i 9 film indipendenti da non perdere, ha vinto il Premio Speciale della Giuria a Locarno. Nello stesso anno il New York Times lo ha inserito tra i 9 nuovi registi da conoscere. I suoi lavori sono stati presentati in numerose mostre e musei nazionali e internazionali, tra cui la Biennale di Venezia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, il MAXXI di Roma, il Guggenheim di New York, l’Hammer Museum di Los Angeles, la Kunsthalle di Basilea, la Triennale e il PAC di Milano, il Castello di Rivoli. Tra i festival cinematografici a cui ha partecipato, ci sono la Mostra di Venezia, i festival di Locarno, Rotterdam, Viennale, New Directors/New Films, TIFF Toronto e SXSW – South by Southwest.

Nella Piazza del MAXXI – biglietti 5 euro: https://ticket.maxxi.archeoares.it/spettacolo?id=37

Max