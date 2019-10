Roma, eventi culturali dal 28 ottobre al 3 novembre

Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri.

Municipio I. Alla Biblioteca Giordano Bruno, in Via Giordano Bruno 47, lunedì 28 ottobre alle 17.30 l’autore Diego Mondella presenta il suo libro Volevo essere Bogart ( Luigi Pellegrini Editore, 2019). Saranno presenti oltre all’autore, i relatori Paolo D’Agostini critico cinematografico e John Vignola conduttore Rai Radio Uno. Mercoledì 30 alle 18 riprendono, con Le nozze di Figaro, gli incontri musicali Guida all’ascolto dell’opera lirica a cura di Giovanni La Torre, dedicati alla trilogia dapontiana. Continuano gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma. Mercoledì 30 appuntamento alle 9.30 in piazza Ugo La Malfa per la visita guidata ai Giardini dell’Aventino.

Municipio II. Nella Sala conferenze dell’Istituzione Biblioteche di Roma, via Ulisse Aldrovandi 16/A, nell’ambito del programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale, è in corso la mostra fotografica documentaria Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra ideata e realizzata da Maria Canale. La mostra visitabile fino al 30 ottobre 2019 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Alla Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9, mercoledì 30 alle 17 proiezione de La strada dei Samouni (IT 2018, 128’) di Stefano Savona. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), giovedì 31 alle 16.30 Letture da brivido, per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Loredana Simonetti. A seguire teatrino kamishibai, laboratorio e merenda mostruosi!!!

Dalla Biblioteca Ennio Flaiano Al teatro Villa Pamphilj, gli eventi a Roma

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, martedì 29 alle 17.30 incontro con Filippo La Porta per la presentazione di Disorganici. Maestri involontari del Novecento (edizioni di storia e letteratura 2018).

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, lunedì 28 alle 18.00 incontro di approfondimento sulle donne e il paesaggio agrario. Film vincitore del premio Gavioli e del Torino Film Festival nella sezione dei documentari italiani, In questo mondo di Anna Kauber (97’ Italia 2018), racconta la vita delle donne pastore in Italia dal Piemonte, alla Sardegna, alla Calabria.

Due anni di viaggio, circa 17,000 km percorsi e 100 interviste rivolte a donne dedite alla pastorizia di età compresa tra i 20 e i 102 anni. Sarà presente la regista.

Municipio V. Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, letture e laboratori a tema in occasione dei festeggiamenti di Halloween. Martedì 29 a partire dalle 17 letture ad alta voce a tema; mercoledì 30 a partire dalle 17 spettacolo e truccabimbi da brividi!!! Giovedì 31 a partire dalle 17 proiezione di Nightmare before Christmas, laboratorio a tema (prenotazione obbligatoria).

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, giovedì 31 alle 16.30 PaRoLiNcOnTrO, incontro di lettura condivisa. Si parlerà del libro di Andrés Neuman, Frattura (Einaudi). Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, lunedì 28 alle 16.30 nell’ambito de Il giro del Mondo in 8Ø giorni, evento dedicato alla coloratissima festa dei morti “Dia de Los Muertos” celebrata in Messico. Incontro arricchito da immagini, video, laboratori sul tema con l’allestimento dell’altare dei morti. Degustazione del Pan de Muerto, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia. Necessaria la prenotazione chiamando da mercoledì 23 ottobre il n. 0645460380. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, mercoledì 30 alle 17, la terza edizione de Il giro del mondo in 8Ø giorni fa tappa in Messico per scoprirne bellezze, tradizioni e curiosità. In programma la mostra dell’ Altare dei Morti, i resoconti di viaggio degli scrittori Patrizia Gradito e Nicola Viceconti, la proiezione di foto di viaggio e documentario sull’antica civiltà messicana, la degustazione di pan de muerto (pane tradizionale dell’epoca), tutti gli eventi organizzati in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia. Per partecipare, necessaria l’iscrizione, anche gratuita, a Biblioteche di Roma.

Municipio VIII. Alla Biblioteca Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, nell’ambito del progetto educare alle mostre, educare alla città, martedì 29 alle 16 La città delle donne. Le donne nelle inchieste dell’Uff. del Lavoro a Roma all’inizio del Novecento. Il progetto attraverso visite alle mostre, incontri, approfondimenti propone una lettura ragionata della storia della città dal centro alla periferia. Prenotazione obbligatoria per un numero massimo di 100 persone, al numero 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00). Previsto il rilascio dell’attestato di formazione.

Municipio X. Alla Biblioteca Elsa Morante, in via Adolfo Cozza 7 – Lungomare Paolo Toscanelli 184, ospita fino a giovedì 31 Natura-l-mente, mostra collettiva di arti visive, con opere di Stefania Cruciani, Patrizia Ferranti, Maria Di Paolo, Anna Rita Boccacci, Sabina Ficara.

Ed ancora lunedì 28 alle 16 al CFP Alberghiero di Castel Fusano – Enalc Hotel, saranno premiate personalità del territorio che si sono distinte nello sport, per la carriera o per imprese realizzate nel corso del 2019. Martedì 29 e mercoledì 30 dalle 9 alle 17 al Centro Federale Polo Natatorio del Porto turistico Sea Drone Tech Summit 2019, congresso, area espositiva, desk di Enti ricerca, Università, Aziende e dimostrazioni operative in vasca e a mare. Con il patrocinio del Municipio. Giovedì 31 alle 15 al Giardino Simone Renoglio, viale delle Repubbliche Marinare, Festa di Halloween organizzata dal Comitato di Quartiere Repubbliche Marinare, in collaborazione con Associazione Tor San Michele 2. Alle 18.30 Festa di Halloween con la Strega Rossella, al Brucotondo, libreria per bambini in via Mare di Bering 38. Alle 20.30 al Centro Habitat Mediterraneo-LIPU la prima di alcune date del Corso-base di Birdwatching. Da giovedì 31 a domenica 3 proiezione del film in 35 mm e lingua originale C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino al Cinema Teatro San Timoteo. Sabato 2 alle 21 al Teatro del Lido, via delle Sirene 22, Questo e’ il tempo in cui attendo la grazia da Pier Paolo Pasolini per la regia di Fabio Condemi, da una collaborazione tra il Teatro Verdi Pordenone e il Teatro di Roma – Teatro del Lido. Inoltre, da venerdì 1 a domenica 24 novembre in esposizione la Mostra Miaohaus – Progetto Luna, “ARMSTRONG. L’avventurosa storia del primo topo sulla Luna”, opere di Torben Kuhlmann e la mostra Progetto Luna, ASTROFOTOGRAFIA, fotografie di Luca Fornaciari. Ogni sabato, invece, all’Ecomuseo del Litorale Romano, area Impianto Idrovoro di Ostia Antica – via del Fosso di Dragoncello 172, visite guidate con narratore dalle 11.30 alle 17.00, esclusivamente con prenotazione telefonica entro le 12.00 del giovedì al numero 3332266927. Fino al 10 novembre allo SBA – Sporting Beach, lungomare A. Vespucci 6, in corso la mostra d’arte Cabine d’Artista – abbi cura, curata da Paola Pallotta.

Municipio XI. Alla Biblioteca Renato Nicolini, in via M. Mazzacurati 76, mercoledì 30 dalle 17 corso gratuito per imparare a giocare a scacchi, riservato agli utenti a partire dagli 8 anni di età in possesso di bibliocard, a posti limitati. Sempre mercoledì 30 alle 16.30, nell’ambito della rassegna Incontri di cinematografia in biblioteca, proiezione di Old man & the gun (USA 2018, 90 min) di David Lowery, ingresso riservato agli iscritti delle Biblioteche di Roma. Da mercoledì 30, e tutti i mercoledì a seguire, dalle ore 15.30 corso gratuito per imparare a giocare a bridge, posti limitati. Aperto a tutti gli utenti in possesso di bibliocard. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, invia G. Cardano 135, sempre mercoledì 30 alle 16.30 letture da brivido aspettando Halloween!, letture per bambini e laboratorio. Alla fine della lettura, i bambini costruiranno una lanterna spaventosa… Giovedì 31 alle 17.30, letture ad alta voce per rabbrividire insieme.

Municipio XII. Al Teatro Villa Pamphilj domenica 3 novembre alle 11.30, ad ingresso libero, presentazione del libro di Andrea Satta Pise e Pata, dialoghi tra bambini sulle cose del mondo, con illustrazioni di Giacomo Agnello Modica e introduzione di Paolo Siani (edito da Rrose Sélavy). Andrea Satta è pediatra, cantante del famoso gruppo “Tetes de Bois”, ed anche scrittore. Pise e Pata sono due bambini curiosi, attenti, sensibili, molto simpatici, e sono anche i bambini e le bambine che Andrea Satta incontra ogni giorno nel suo ambulatorio romano. I dialoghi sono tratti da spunti e ragionamenti di bambini realmente ascoltati e riportati con autenticità.