Roma, eventi e lavori sui binari: le deviazioni dei bus

(Adnkronos) – Prevista una manifestazione, diversi eventi sportivi e lavori sui binari a Roma nei prossimi giorni. Ecco quali saranno le deviazioni degli autobus. Domani, dalle 15 alle 18, è in programma un corteo da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto con percorso lungo via Cavour e via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus. Lo riferisce l’ufficio stampa di Roma Servizi per la Mobilità aggiungendo che domenica, dalle 9,30 alle 11,30, è in programma una manifestazione sportiva in Centro con partenza e arrivo in piazza Bocca della Verità e percorso lungo via Petroselli, via Teatro Marcello, via del Fori Imperiali, via Cavour, piazza del Colosseo, via San Gregorio, via dei Cerchi, via del Circo Massimo e via della Greca. Deviate le linee dei bus.

Domenica, dalle 9 alle 12, è in programma una manifestazione sportiva con arrivo e partenza in via dell’Acqua Marcia e percorso lungo via di Pietralata, via Nomentana, via di Monte Sacro, viale Gottardo, via Monte Nevoso, via Attilio Benigni, via Furio Cicogna, via Tiburtina, via delle Messi d’oro, via Castel Boverano. Deviate le linee di bus. E ancora domenica, dalle 10, è in programma una processione lungo Dante De Blasi, piazzale Morelli, viale Colli Portuensi, largo Nostra Signora di Coromoto. Deviate le linee di bus. Sempre domenica, dalle 13,30 alle 15,30, una processione sfilerà da piazza Sant’Anastasia a largo Corrado Ricci percorrendo via San Teodoro, via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

Da lunedì partiranno i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Prenestina, all’altezza di via Cocconi. La sede tranviaria sarà chiusa al transito tra viale Togliatti e via Bresadola. I tram della linea 14 seguiranno il percorso della 5 tra via Prenestina e piazza dei Gerani. Tra via Prenestina e viale Togliatti sarà in strada un servizio di bus navetta. Da lunedì il tram 19 tornerà a effettuare capolinea in piazza dei Gerani.