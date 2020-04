Roma, Far West davanti la Comunità di Sant’Egidio (Video)

Intanto è iniziata la guerra dei poveri: rissa per un pacco di sopravvivenza in un contesto dove non esiste una fascia sociale più o meno sofferente dell’altra. No, qui purtroppo, all’ombra dello ‘Stato’ e della legalità prevale ancora la tribale legge del ‘più forte’ (o prepotente)…

Il video girato a Roma: “Scene da Far West”

Le immagini provengono dalla pagina Facebook Trastevere App che pubblicando il filmato girato in via della Lungaretta a Roma, dove ha sede il centro “Genti di Pace” della Comunità di Sant’Egidio scrive: “…Noi ci sforziamo di dare buoni contenuti a chi rimane a casa, ma non possiamo più far finta di niente, a fronte di tutte le segnalazioni che da settimane ci giungono, lamentando situazioni intollerabili, un vero e proprio “Far West” in barba a regole e disposizioni, fuori (e dentro) i luoghi del’accoglienza; Tafferugli, urla, assembramenti…gente che si cambia e fa tre volte la fila, togliendo il cibo a gente che magari in disparte si comporta educatamente, cercando di mantenere una dignità in mezzo ad una mandria di invicili che se ne fregano ( da sempre ) delle regole…Scene così le abbiamo viste anche in mezzo alla via piena di turisti…ma allora era diverso…Non vogliamo fare giudizi ne retorica, ma sappiate che il video contiene solo quello che abbiamo creduto opportuno far vedere…ed è il meglio, perchè ogni giorno qui e nei vicoli …succede molto peggio…peggio che nelle metropolitane e nei parcheggi abusivi..dai quali questi individui di solito “operano”..giudicate voi”.