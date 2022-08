Roma, Farmacap è salva: parte il piano di risanamento

Tutto pronto per il piano di risanamento di Farmacap. L’azienda che gestisce oltre 40 farmacie comunali a Roma è passata da una crisi profonda al commissariamento, fino agli ultimi giorni in cui è stato formalizzato il salvataggio con l’approvazione, in assemblea capitolina, del nuovo statuto. Un adeguamento che nasce dall’esigenza di essere coerenti con le tante modifiche normative di questi anni, e in particolare in materia di bilancio . Il piano risale al 17 maggio e prevede un’iniezione da 22 milioni di euro, assicurata dal Campidoglio per scongiurare la liquidazione.