Roma, farmacie attaccate da vandali: si accaniscono sui gazebo in cui vengono realizzati i tamponi: nelle ultime tre settimane almeno tre esercizi hanno subito atti vandalici che hanno portato anche blocco del servizio per i cittadini. Gli ultimi episodi, in via di Torpignattara, presa di mira per tre sere di fila da un uomo con un coltello e in una farmacia di piazzale Clodio, con un gazebo parzialmente distrutto da un incendio. Altri episodi negli ultimi mesi, a San Basilio, a Testaccio, a San Lorenzo e all’Eur, con una media di tre danneggiamenti a settimana.