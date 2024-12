Roma, fermato 46 enne con pistola e 34 proiettili

Una pistola con la matricola abrasa e a corredo anche 34 proiettili. E’ quanto trovato a Roma dai Carabinieri della Stazione di Vicovaro durante un controllo sul territorio nell’auto guidata da due uomini. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 46 anni, accusato di detenzione illegale di arma da fuoco, e denunciato un 65enne per guida in stato di ebbrezza. L’operazione si è svolta nell’ambito delle consuete attività di pattugliamento finalizzate a garantire la sicurezza nella zona.

Roma, un controllo casuale e la scoperta della pistola

Nel corso dell’intervento, i militari hanno fermato un veicolo con a bordo due uomini, uno dei quali con precedenti penali. Durante l’ispezione, è stata trovata una pistola con matricola abrasa e un caricatore contenente otto proiettili. La scoperta ha fatto scattare immediatamente gli approfondimenti investigativi, vista la natura dell’arma e l’assenza di autorizzazioni per il suo possesso.

Successivamente, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del 46enne, rinvenendo ulteriori 26 proiettili dello stesso calibro. Complessivamente, l’uomo deteneva illegalmente 46 munizioni. L’arma e i proiettili sono stati immediatamente sequestrati, e il sospettato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma.

Il conducente del veicolo, un uomo di 65 anni, è risultato positivo al test dell’alcol, superando il limite consentito. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, sottolineando così la duplice irregolarità emersa durante il controllo.

Il 46enne, accusato di detenzione illegale di arma e munizioni, sarà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli, come disposto dal pubblico ministero di turno.