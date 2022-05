(Adnkronos) – Domani, mercoledì 25 maggio, la finale dell’Europa Conference League tra Roma e Feyenoord. La partita si giocherà a Tirana in Albania alle 21. Sarà possibile vedere il match sia in diretta tv in chiaro su Tv8 (numero 8 del digitale terrestre) che in streaming su Dazn, Sky – sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Footbal (numero 253) – e Sky Go.