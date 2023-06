Roma, Fiamme all’alba in un appartamento a Roma. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 6 per un incendio divampato al piano terra di una palazzina di 4 piani in via della Magnetite nella zona di Pietralata.

Due persone sono rimaste intossicate dal fumo che si è sviluppato nel rogo, si tratta di due anziani che vivono nell’appartamento affidati per controlli alle cure del 118. Secondo quanto si apprende l’incendio ha interessato solo la stanza della cucina e secondo una prima ipotesi sarebbe probabilmente divampato a causa di un cortocircuito del frigorifero.

Sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato con due squadre e con l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte. Non è stato rilevato alcun danno strutturale.