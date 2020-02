Roma, fiamme in appartamento in via Donna Olimpia: ustionato 70enne

Un uomo è rimasto ustionato nell’incendio scoppiato oggi in un appartamento a Roma in via di Donna Olimpia 6, zona Monteverde. Sul posto sono intervenuti alle 13 circa i vigili del fuoco che hanno strappato dalle fiamme divampate nell’appartamento al primo piano un uomo di 70 anni. L’uomo ha riportato diverse ustioni sul corpo. L’incendio ha interessato in particolar modo la zona cucina ed alcuni arredi della casa. Sul posto la Polizia di Stato, Italgas, Polizia Locale e 118.