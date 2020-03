Roma, fiamme in ex fabbrica a Monterotondo: morto senza fissa dimora

Un uomo è morto in un incendio scoppiato la scorsa notte all’interno di una fabbrica di mattoni in disuso in via Aniene incrocio con via Aldo Moro a Monterotondo, alle porte di Roma. All’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già coinvolto una parte del tetto facendolo crollare. Il corpo parzialmente carbonizzato dell’uomo – presumibilmente un senza fissa dimora già conosciuto alle forze dell’ordine – è stato trovato durante le operazioni di smassamento. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e personale del 118.