Nella notte un incendio ha completamente distrutto un capannone di 300 metri quadrati in via delle Cornacchiole 26 a Roma. I vigili del fuoco intervenuti alle 2.30 circa hanno spento le fiamme divampate nell’area del capannone usato come officina meccanica. All’interno c’erano tre automobili e un carroattrezzi. Non risultano persone ferite o intossicate.