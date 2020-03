Roma, fiamme su bus Atac ad Ostia: nessun ferito

Incendio su un bus Atac questa notte nel centro di Ostia. Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate alle 4 circa nella parte posteriore dell’autobus che si trovava all’altezza di viale Capitan Consalvo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del litorale di Roma. E’ in corso il sequestro del mezzo.

Atac in una nota comunica che “mentre si apprestava a entrare in servizio, percorrendo via Vasco de Gama, un bus della linea 03 intorno alle 4 di stamane è stato interessato da un principio di incendio che si è sviluppato nel vano motore danneggiando parzialmente il mezzo. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti. Non c’è stato alcun problema per le persone. L’azienda svolgerà i necessari accertamenti per risalire alle cause. Il bus era in servizio da 19 anni”.