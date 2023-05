Roma, Finale Europa League, Dybala sì? L’ultima partita da titolare il 13 aprile scorso, a Rotterdam. Sono passati 47 giorni e Paulo Dybala vuole provarci a tutti i costi. Magari disponibile per una mezz’ora, magari riuscirà decisivo per un semplice spezzone di gara. Di certo Paulo sarà a disposizione di Mou. E toccherà all’allenatore portoghese decidere come e quando impiegarlo nella partita della Puskas Arena che può valere la storia per i giallorossi.

In casa Lazio, invece, rumors. Simeone verso il sì: il punto sul vice Immobile. Non sarà semplice strapparlo al Napoli campione ma il giocatore argentino avrebbe dato il suo ok al trasferimento nella Capitale. Adesso è il favorito insieme a Milik. Più indietro Pinamonti e Gimenez.