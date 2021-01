Roma, finalmente El Shaarawy: visite mediche per l’attaccante

L’ora di Stephan El Shaarawy è finalmente scattata, sembrava non volesse arrivare mai. Il Faraone sta per spezzare la maledizione che negli ultimi mesi gli ha impedito di tornare alla Roma. Dopo giorni di quarantena dovuti alla positività al Covid l’attaccante si è presentato questa mattina alla clinica Villa Stuart per effettuare le visite mediche prima della firma sul contratto.

Allontanata quindi l’ipotesi di rivivere quanto accaduto in estate, quando il trasferimento di El Shaarawy in giallorosso sembrava cosa fatta. Saltò tutto all’ultimo, ma nonostante questo l’attaccante non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la Capitale. La caparbietà del Faraone ha pagato, anche se il tampone positivo dopo il suo arrivo a Roma ha rievocato i fantasmi del naufragio dell’ultima trattativa.

Sono ore frenetiche per la Roma, che sta sparando tutte le cartucce sul mercato prima della fine prevista lunedì. Nelle ultime ore il club giallorosso ha imbastito uno scambio con l’Inter: Dzeko a Milano e Sanchez nella Capitale, è l’idea emersa nella giornata di ieri. Uno scambio secco di prestiti per sei mesi che risolverebbe la grana Dzeko, ormai ai ferri corti con Fonseca.

La trattativa ha incassato l’ok da parte dei due allenatori, l’unico ostacolo è relativo alla differenza di ingaggio lordo tra i due calciatori. Seppur al netto gli stipendi siano molto simili – 7 milioni per Sanchez e 7 milioni e mezzo per Dzeko, l’attaccante cileno può beneficiare dello sgravo fiscale relativo al decreto crescita. Per questo la Roma potrebbe garantire ai nerazzurri un conguaglio di circa 3 milioni di euro. La svolta, in un senso o nell’altro, arriverà nelle prossime ore.

Il mercato della Lazio si è chiuso invece con l’arrivo di Mateo Musacchio. L’ex Milan è stato ufficializzato nella giornata di ieri, Inzaghi spera possa risolvere i problemi in difesa emersi anche nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’argentino è arrivato nella Capitale con un prestito gratuito di sei mesi, la Lazio avrà la facoltà di estendere l’ingaggio per altri due anni. Intanto Inzaghi lavora per averlo in campo già domenica, nel secondo round con l’Atalanta.