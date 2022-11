Roma, finanziamenti a tasso zero per imprese in crisi

Roma, finanziamenti a tasso zero per imprese in crisi. Sostegni da 10 mila a 50 mila euro per tutte quelle aziende che hanno difficoltà di accesso al credito. La regione Lazio ha riaperto lo sportello per il “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito per Micro, Piccole e Medie imprese”, stanziando 2 milioni e 200 mila euro. La misura implica finanziamenti della durata massima di 60 mesi, che potranno coprire fino al 100% dell’investimento. L’obiettivo è fornire risposte alle micro, piccole e medie imprese che hanno esigenze di ottenere importi non troppo elevati, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione.