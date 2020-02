Roma, Fonseca: “Dzeko leader, ora bisogna ripartire”

View this post on Instagram

Abbiamo fatto di tutto per rendervi orgogliosi dei nostri colori. Purtroppo il risultato non è quello che volevamo, ma ai nostri ragazzi io posso solo fare i complimenti. Il vostro sostegno ci ha dato tanto. Ora dobbiamo continuare a giocare così e vincere. Forza Roma! #asroma We did everything we could to make you proud of us tonight. It wasn’t the result we wanted, but I am proud of my team. Your support gave us strength! We will keep fighting to win every game. Forza Roma! #asroma