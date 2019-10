Roma, Fonseca: “Florenzi? Avevo bisogno di un giocatore più fisico”

Al termine dell’importante vittoria della sua Roma sul Milan, Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara: “Non è facile in questo momento giocare 3 partite in una settimana ma i giocatori hanno meritato questa vittoria”, Su Zaniolo: “Le critiche di Capello sono state di stimolo per lui? Penso che non l’abbiano influenzato, lui oggi ha fatto una bellissima partita e ha segnato un gol importante per noi – ha proseguito ai microfoni di SkySport -. Abbiamo conquistato 3 punti molto importanti”.

Fonseca: “Florenzi? Cercavo un giocatore veloce”

L’allenatore portoghese ha poi parlato del mancato ingresso di Florenzi al posto di Spinazzola. ”Florenzi? Non è entrato perché quando Spinazzola ha detto che voleva essere sostituito ho pensato che dovevamo difendere bene e avevamo bisogno di un giocatore veloce e con più fisico come Cetin”.

Su pastore: “Non possiamo dimenticare che ha giocato tre partite in una settimana, non è facile. Ma oggi ha dimostrato tutta la sua qualità e professionalità”, ha concluso Fonseca.