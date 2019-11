Roma, Fonseca: “La squadra è stanca”

L’entusiasmo ha dovuto fare i conti con la realtà di una rosa ridotta all’osso. La Roma perde al Tardini contro il Parma e benedice la sosta durante la quale potrà attendere il rientro di diversi elementi. Il bel gioco e i risultati, infatti, avevano finora nascosto un problema emerso contro la squadra di D’Aversa: la Roma è stanca.

Fonseca: “Siamo stanchi”

Lo ha ribadito anche Fonseca al termine della gara: “Mi sembra chiaro che la squadra sia stanca, non è questione di atteggiamento. Non abbiamo la velocità che è necessaria per vincere questo tipo di partite. Il Parma è sempre stato pericoloso in contropiede, noi abbiamo rischiato per cercare di vincere ma non è andata bene. Oggi è stata una questione di stanchezza, non siamo stati veloci a reagire e a pensare, è stata una partita difficile contro una squadra forte che ha meritato di vincere”.

Ha proseguito Fonseca: “E’ un caso che non abbia segnato, oggi abbiamo avuto poche possibilità per segnare perchè giocavamo contro una squadra che ha difeso molto bassa e per noi è stato difficile. Ma Edin sta lavorando molto per la squadra ed è solo una coincidenza che non segni”. Infine, una battuta sugli infortuni e sui possibili recuperi: “Spero che qualcuni rientri, sicuramente Mkhitaryan, spero anche Pellegrini. La sosta arriva al momento giusto, abbiamo giocato sempre con gli stessi, avendo poca possibilità di fare cambi. È ovvio che abbiamo pagato tutto questo”, ha concluso Fonseca.