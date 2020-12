Roma, Fonseca: “Non capisco perché siamo gli unici a giocare domani”

La Roma è l’unica squadra, insieme al Torino, impegnata giovedì nell’ultimo turno di campionato. Una scelta che non è andata giù a Paulo Fonseca: “Non capisco perché questa decisione, così avremo meno modo di recuperare”, ha commentato l’allenatore giallorosso in conferenza stampa. Un attacco fontale alla Lega, senza troppi giri di parole.

Smaltita la delusione il portoghese si è rimboccato le maniche per preparare la gara di domani contro il Torino, appuntamento alle 20 e 45 allo stadio Olimpico di Roma. Le buone notizie per i giallorossi arrivano dal campo: Mancini e Smalling sono recuperati, lo ha confermato anche il tecnico.

Il difensore inglese è rientrato in gruppo ormai da diversi giorni, è sceso anche in campo nelle ultime gare seppur per qualche spezzone di partita. La novità riguarda quindi Mancini, fermato per un fastidio muscolare nelle ultime settimane e ora pronto a riprendersi il posto dietro. Fonseca non ha sciolto le ultime riserve per quanto riguarda i titolari in difesa, ma entrambi verranno sicuramente convocati.

Serviranno tutti per superare un Torino ferito e affamato di punti. Un altro passo falso dei granata e la panchina di Giampaolo rischia di saltare. Per questo è meglio non sottovalutare l’impegno per Dzeko e compagni. Che reduci dalla rotonda vittoria di Bologna hanno messo nel mirino la zona Champions. Obiettivo dichiarato, ma chissà che l’asticella non possa spostarsi verso l’alto col passare dei mesi.