Roma, Fonseca: “Pastore sta bene, Florenzi è il nostro capitano”

Nonostante gli infortuni e la superiorità numerica la Roma continua a vincere e aggancia il quarto posto. Al termine della vittoria sull’Udinese, Fonseca ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Questa squadra ha un grande carattere, ha capito quando è stato il momento di difendere senza rinunciare ad attaccare. Nonostante l’inferiorità numerica per un’ora di gioco, non abbiamo mai rinunciato a giocare e abbiamo segnato tre gol in dieci uomini. Non voglio parlare del rosso a Fazio, è tutto molto chiaro”.

Fonseca: “Florenzi è il nostro capitano”

Fonseca ha poi parlato dei singoli, a partire da Pastore: “Javier sta bene fisicamente, oggi ha fatto una partita bellissima e sta recuperando la fiducia. Mancini è una bella sorpresa, sta giocando bene da centrocampista e senza Fazio dovrò ragionare su come schierare la squadra dalla prossima partita contro il Napoli”.

“Florenzi? Ho diverse opzioni, Alessandro sta bene, è il nostro capitano ed è un bravissimo giocatore. Lavora molto bene, può giocare in molte posizioni”, ha concluso l’allenatore giallorosso.