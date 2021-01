Roma, Fonseca: “Per lo scudetto Juve e Inter davanti a tutte, farò due o tre cambi”

Il nuovo anno della Roma si è aperto nel migliore dei modi: vittoria sulla Sampdoria e terzo posto consolidato. Una posizione non scontata, soprattutto dopo le difficoltà della passata stagione. Che si era fatta in salita proprio a gennaio. Per questo la vittoria contro la squadra di Ranieri assume una valenza particolare.

A Crotone la Roma ha la possibilità di confermare l’evoluzione totale rispetto alla passata stagione. Una vittoria in Calabria significherebbe continuare la rincora alle prime posizioni della classifica, ormai sempre più vicine.

Rispetto alla vittoria dell’Olimpico Fonseca ha annunciato dei cambi: “Fisicamente la scorsa gara è stata pesante, ma non abbiamo tempo per recuperare. Non sto pensando alle altre partite. Possibilmente farò due o tre cambi, ma non cambieranno sicuramente le intenzioni della squadra”, ha detto in conferenza stampa.

Sul mercato il portoghese non si è sbilanciato: “Parlo sempre con la società, sanno i nomi che ho chiesto per migliorare la squadra. Ho fatto diversi nomi, vediamo cosa succede. Scudetto? Juve e Inter sono davanti a tutti per me perché hanno investito di più, poi ci sono quattro o cinque squadre forti. Fantastico quello che sta facendo il Milan, per me è una candidata come Napoli e Atalanta”.

Fonseca si è poi soffermato su Karsdorp: il terzino olandese, al quarto assist in campionato, è lontano parente di quello visto la passata stagione. “Ha ancora ampi margini di crescita e sta molto meglio. Ha spazio per migliorare ancora, penso possa determinare in molti aspetti”.