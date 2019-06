Roma, Fonseca: “Possiamo fare grandi cose”

Prima l’arrivo a Roma questa mattina, poi il messaggio ai tifosi. Paulo Fonseca ha iniziato ufficialmente la sua avventura giallorossa. L’allenatore portoghese ha visitato Trigoria per prendere confidenza con il centro sportivo che diventerà la sua base operativa per i prossimi mesi. Proprio da lì il neo allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Roma TV.

“Essere qui è un grandissimo piacere – ha commentato il portoghese -, per me è una grande sfida, sono contento e motivato e credo che insieme potremo fare grandi cose. Non ci ho pensato due volte, quando è arrivata la chiamata della Roma è stato fantastico. Allenare questa squadra è uno degli obiettivi della maggior parte degli allenatori in Europa”.

Fonseca: “Voglio una squadra coraggiosa”

Bel gioco, idee ed entusiasmo. Questi i principi fondanti sui cui Fonseca intende costruire la sua Roma. L’allenatore portoghese ha reso noti gli obiettivi: “Voglio costruire qualcosa di speciale e diverso con le mie idee, con il presidente Pallotta ci siamo incontrati e abbiamo parlato delle nostre idee, è stato molto proficuo. Era molto interessato e ho percepito il suo supporto.

Trigoria? Mi ha fatto un’ottima impressione e c’è una grande atmosfera. Arrivo dallo Shakhtar dove abbiamo vinto tanto, ma adesso è una nuova sfida, il calcio italiano è diverso da quello ucraino. Io però sono pronto. Voglio costruire una squadra coraggiosa e che giochi con qualità contro qualsiasi avversario, forte e meno forte, per me è la cosa più importante. E con questi giocatori credo sia possibile. Attuare il nostro gioco non sarà semplice, ma io credo nelle qualità di questi giocatori”.

In chiusura Fonseca ha parlato direttamente ai tifosi: “Voglio dire loro che l’obiettivo è costruire qualcosa di speciale, vogliamo renderli orgogliosi e abbiamo bisogno del loro sostegno. Insieme possiamo fare qualcosa di grande”, ha concluso Fonseca.